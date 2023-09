IRobot Roomba Combo a 89€ in MENO su eBay: ROBA da MATTI

L’offerta che ti sto per segnalare è una di quelle da “dito più veloce”. Se non fai alla svelta rischi di perdertela. Quindi fiondati su eBay e metti nel tuo carrello IRobot Roomba Combo a soli 269,91 euro, invece che 359 euro, applicando il codice SETTEMBRE2023 al momento del pagamento.

Anche se non è segnalato, come vedi in questo momento puoi avere uno sconto che ti fa risparmiare ben 89 euro dal prezzo originale. È chiaro che a questa cifra lo vorranno tutti ma le unità disponibili non sono infinite. Anche perché questo piccolo robot è in grado di aspirare e lavare in una sola passata.

IRobot Roomba Comb: il robot delle meraviglie

Come dicevo, grazie a un sistema innovativo, con un piccolo serbatoio dell’acqua e un panno in microfibra, riesce anche a lavare i pavimenti. Questo riduce al minimo il lavoro che devi fare tu in casa. La sua spazzola a V aspira di tutto, dalla polvere ai peli di animali, fino alle briciole e ai piccoli detriti. Non lascia nulla in giro.

I sensori di cui è dotato gli permettono di navigare per tutta casa senza mai interrompere la pulizia. E poi, grazie all’app, puoi impostare una delle 3 modalità di pulizia scegliendo quella che più si adatta alle tue esigenze. Inoltre è compatibile con i comandi vocali di Alexa e Google Assistant.

Insomma un vero mostro che gira per casa tua e rende i pavimenti splendenti senza che tu alzi un dito a un prezzo super conveniente. Quindi non perdere l’occasione. Vai subito su eBay e acquista il tuo IRobot Roomba Combo a soli 269,91 euro, invece che 359 euro, applicando il codice SETTEMBRE2023 al momento del pagamento. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.