iRobot Roomba Combo 113 pulisce per te: oggi a prezzo SHOCK

Lasciati tentare da una delle migliori offerte su MediaWorld dedicate alla pulizia della casa. Acquista iRobot Roomba Combo 113 a soli 278 euro, invece di 359 euro. Questo incredibile aspirapolvere smart lavora per te mentre ti dedichi alle tue passioni. Programma sessioni di pulizia in base alle tue esigenze. Questo dispositivo è in grado di aspirare e lavare in totale autonomia ogni stanza della tua abitazione. Prenotalo subito attivando il ritiro gratuito nel negozio più vicino a te.

iRobot Roomba Combo 113: non solo potente, ma anche smart

L’Aspirapolvere iRobot Roomba Combo 113 non è solo potente, ma è anche smart. Grazie alla sua compatibilità con Google Assistant e Alexa, puoi gestirlo tramite comandi vocali. Attivalo e imposta il suo percorso solo con l’uso della voce. Una volta programmato, pulisce in maniera mirata e logica ogni angolo, anche gli spazi più difficili da raggiungere. Non teme lo sporco più ostinato ed è ideale se hai animali in casa e devi combattere contro i loro peli.

Dotato di tre modalità di lavaggio, hai la possibilità di personalizzare le fasi di pulizia in base alle tue necessità. La spazzola potente e la super aspirazione riescono a raccogliere tutto quello che si deposita sul tuo pavimento. La pompa elettrica gestisce il flusso dell’acqua per mantenere umido il panno che lava i pavimenti durante le operazioni di pulizia. Acquistalo ora a soli 278 euro, invece di 359 euro, solo su MediaWorld.

