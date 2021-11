iRobot Roomba 981: prezzo bomba per un SUPER robot aspirapolvere

Spesso le pulizie di casa richiedono troppo tempo, ma fortunatamente grazie al robot aspirapolvere iRobot Roomba 981 puoi contare su un formidabile alleato. Su Amazon hai l'occasione di acquistare il robot aspirapolvere a un prezzo davvero incredibile, con uno sconto pari al 25%, che te lo fa portare a casa ad appena 379,90 euro.

iRobot Roomba 981 in offerta su Amazon a un prezzo incredibile

Sono tanti i motivi per cui vale la pena investire questa cifra per portarti a casa questo robot aspirapolvere: innanzitutto la qualità del brand. iRobot è un'azienda con più di trent'anni di esperienza nel mondo della domotica e della pulizia, il che ti assicura la possibilità di potere anche contare su un prodotto nato per pulire bene e a fondo.

Il robot aspirapolvere è inoltre perfetto per pulire casa quando sei a lavoro, ti rilassi sul divano a guardare una serie TV o semplicemente non hai voglia di prendere in mano l'aspirapolvere. iRobot Roomba 981 conta su un cervello smart a 360° in grado di mappare automaticamente la casa e seguire i percorsi ideali per una pulizia completa: nel caso in cui dovesse scaricarsi la batteria, inoltre, torna alla basetta di ricarica da solo e ricomincia a pulire nel punto esatto in cui si era interrotto.

Il completo supporto ai più importanti sistemi di domotica non solo ti permette di gestire il robot aspirapolvere in remoto, anche fuori casa, direttamente dal tuo smartphone con l'applicazione per Android e iOS, ma ti offre la possibilità di controllarlo impartendo semplici comandi tramite Google Assistant e Alexa.

Se acquisti subito iRobot Roomba 981 su Amazon lo ricevi a casa in massimo due giorni e lo puoi iniziare ad utilizzare fin da subito. Goditi il tempo libero che ti meriti affidando la cura della tua casa a un vero campione della pulizia.