iRobot Roomba 698: 140€ di SCONTO solo online su Unieuro

Acquista iRobot Roomba 698 a soli 179 euro, invece di 319,90 euro. Uno sconto di 140 euro per questo aspirapolvere intelligente, tra i migliori e i più apprezzati in commercio. Completamente smart, lo attivi tramite app sul tuo smartphone e si programma da solo per rimuovere sporco, polvere e peli di animali dal tuo pavimento senza che tu debba fare niente se non svuotare il serbatoi. Comodissimo, ti farà risparmiare anche perché è senza sacchetto. Lo trovi su Unieuro Solo Online a questo link. La consegna gratuita è inclusa nell’offerta.

iRobot Roomba 698: l’aspirapolvere intelligente che lavora per te

Lascia che sia iRobot Roomba 698 a lavorare per te. Questo aspirapolvere intelligente ti farà guadagnare tempo da dedicare alle tue passioni, anziché a pulire casa. Compatibile con ogni tipo di pavimento, monta una testina di pulizia che si regola automaticamente in altezza per mantenere la doppia spazzola multi-superficie a diretto contatto con le superfici da pulire. Con il sistema di pulizia a 3 fasi hai la massima efficacia contro lo sporto.

Acquistalo ora a soli 170 euro, invece di 319,90 euro. Questa offerta è disponibile solo online sul sito di Unieuro. Tra l’altro, selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero da soli 59,66 euro al mese. Il primo addebito al momento dell’acquisto, gli altri due lo stesso giorno dei due mesi seguenti.

