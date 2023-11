iRobot Roomba 692 oggi in OFFERTA: imperdibile a questo prezzo

Se stavi aspettando il momento giusto per acquistare un aspirapolvere di ultima generazione, quel momento è arrivato: corri su Amazon e acquista subito questo spettacolare aspirapolvere iRobot Roomba 692 oggi in offerta, al prezzo scontato di soli 275 euro invece di quasi 300 euro. Dunque, avrai la possibilità di risparmiare alcune decine di euro, ma solo se ti affretterai e non ti lascerai scappare lo sconto niente male dell’8%.

Inoltre, se sei cliente Amazon Prime, potrai avere la spedizione e il reso gratuiti in tutta Italia, senza alcun costo aggiuntivo. Se ancora non lo hai fatto, attiva subito la prova gratuita di 30 giorni per poter usufruire di tutti questi vantaggi e potrai anche scegliere di acquistare subito questo potentissimo aspirapolvere e di pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis al check-out.

Nonostante il suo design compatto, iRobot Roomba 692 è caratterizzato dalla presenza di un sistema di pulizia a 3 fasi grazie al quale potrai catturare lo sporco, la polvere e i detriti sia dai pavimenti che dai tappeti. Questo aspirapolvere smart sarà in grado di imparare le tue abitudini di pulizia e ti saprà suggerire, quindi, i programmi per soddisfare le tue esigenze.

Compatibile con Alexa e Google Assistant, potrai avviare i programmi di pulizia di Roomba 692 con il suono della tua voce e quindi funziona con i dispositivi Google Home e Amazon Alexa. Grazie alla presenza delle spazzole multi-superficie, questo aspirapolvere sarà in grado di rimuovere dalla polvere sottile ai detriti di grandi dimensioni da tappeti e pavimenti.

Dunque, non ti resta che correre su Amazon e acquistare subito questo potentissimo aspirapolvere iRobot Roomba 692 oggi in offerta al prezzo di soli 275 euro. Approfittane subito prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.