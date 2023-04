iRobot Roomba 692 in offerta su Amazon: prezzo tagliato del 33%

Stufo di tornare a casa stremato dal lavoro e dover anche mettere mano all’aspirapolvere? Tranquillo, il prodotto che ti segnaliamo oggi ti svolterà la vita. Il robot aspirapolvere iRobot Roomba 692 è dotato di un sistema di pulizia a 3 fasi che cattura sporco, polvere e detriti da tappeti e pavimenti. Fa tutto da solo in automatico e programmarlo è davvero semplicissimo: si fa tutto dall’app.

Normalmente il Roomba 692 viene proposto a 299€, ma oggi, su Amazon, può essere tuo ad esattamente 100€ in meno grazie ad uno sconto del 33%.

Il Roomba 692 impara le tue abitudini di pulizia e suggerisce programmi per soddisfare le tue esigenze; si preoccupa anche di ciò che a te potrebbe sfuggire, come la pulizia extra durante la stagione delle allergie. Le spazzole multi-superficie catturano qualsiasi cosa, dalla polvere sottile ai detriti di grandi dimensioni da tappeti e pavimenti.

Il Roomba 692 è compatibile con Alexa e Google Assistant, il che significa che puoi farlo funzionare con i dispositivi Google Home e Amazon Alexa semplicemente usando la tua voce. La navigazione iAdapt è una suite completa di sensori avanzati che consente ai Roomba della Serie 600 di navigare sotto, intorno ai mobili e lungo i bordi delle pareti. Infine, il Roomba 692 sfrutta la tecnologia intelligente iRobot OS per memorizzare le tue routine e pulire in funzione del tuo stile di vita. Ti consigliamo di non farti scappare questa offerta e di mettere il Roomba 692 nel carrello quanto prima: non rimane moltissimo tempo!

