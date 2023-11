iRobot Roomba 692, che prezzo! Oggi risparmi sul re dei robot aspirapolvere

L’iRobot Roomba 692, in offerta con uno sconto del 8% a 274,51€ anziché 299,00€, rappresenta una soluzione avanzata per la pulizia domestica grazie a numerose funzionalità estremamente avanzate, che renderanno mantenere la propria casa pulita e in ordine un gioco da ragazzi privo di stress.

Dotato di un efficace sistema di pulizia a 3 fasi, questo robot aspirapolvere è progettato per catturare sporco, polvere e detriti da tappeti e pavimenti. Le sue spazzole multi-superficie sono in grado di affrontare sia polvere fine che detriti di dimensioni maggiori, garantendo una pulizia completa e accurata.

La Roomba 692 è in grado di apprendere le tue abitudini di pulizia e suggerire programmi personalizzati per soddisfare le tue esigenze specifiche. Grazie alla connessione Wi-Fi, puoi controllare e programmare il robot tramite l’applicazione mobile, rendendo la pulizia della casa più comoda e flessibile.

Compatibile con assistenti vocali come Alexa e Google Assistant, puoi comandare il Roomba 692 con la tua voce. Questo robot aspirapolvere si integra perfettamente con i dispositivi Google Home e Amazon Alexa, offrendoti un controllo ancora più intuitivo.

La navigazione iAdapt, basata su una suite completa di sensori avanzati, consente al Roomba 692 di muoversi in modo efficiente sotto, intorno ai mobili e lungo i bordi delle pareti, garantendo una copertura completa degli spazi da pulire.

Con la sua capacità di memorizzare le tue routine di pulizia e adattarsi al tuo stile di vita, l’iRobot Roomba 692 si propone come un alleato affidabile per mantenere la tua casa pulita e ordinata in modo automatico. Approfitta di questa offerta per godere della praticità e dell’efficienza di un robot aspirapolvere di alta qualità ad un prezzo davvero, davvero molto conveniente.

