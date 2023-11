iRobot Roomba 692 con 35€ al mese per 5 mesi senza interessi

Vuoi acquistare a tutti i costi un robot aspirapolvere senza sacrificare la qualità? Allora non perdere questa promozione di Amazon e metti nel tuo carrello iRobot Roomba 692 a soli 179,90 euro, invece che 299 euro.

Non dovrai sborsare tutti i soldi subito perché questa offerta ti dà la possibilità di acquistare adesso e pagare in comode rate da 35,98 euro al mese per 5 mesi senza interessi. Avrai per le mani un robot che terrà i pavimenti di casa perfettamente puliti senza che tu faccia nulla. E la spesa, ammortizzata in questo modo, non la sentirai nemmeno.

iRobot Roomba 692: risparmia tempo e soldi

Con questo robot aspirapolvere puoi risparmiare un sacco di tempo perché non dovrai dedicarti alle pulizie. E poi a questa cifra risparmi anche 120 euro, che non son mica pochi. Vediamo le caratteristiche principali del prodotto:

Pulizia: grazie a una pulizia a 3 fasi riesce a catturare lo sporco senza lasciare nulla in giro. Raccoglie facilmente la polvere, i peli di animali, i capelli, le briciole e i detriti.

Intelligente: ha una navigazione intelligente con sensori avanzati e ti suggerisce i programmi da utilizzare in base alle stagioni.

ha una navigazione intelligente con e ti suggerisce i programmi da utilizzare in base alle stagioni. Comandi: oltre a poterlo controllare con lo smartphone è compatibile anche con i comandi vocali di Alexa e Google Assistant.

Affrettati perché a questa cifra l’offerta durerà uno schiocco di dita. Quindi vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo iRobot Roomba 692 a soli 179,90 euro, invece che 299 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.