iRobot, robot aspirapolvere 3-in-1 a prezzo REGALO su Amazon

iRobot è sinonimo di altissima qualità per quanto riguarda il mondo della pulizia, e il modello Roomba 692 è uno dei più popolari per quanto riguarda l’ottimo rapporto qualità/prezzo. In queste ore questo stupendo robot aspirapolvere 3-in-1 è in offerta su Amazon con il 11% di sconto.

Ad appena 239€, infatti, hai la possibilità di ricevere a casa in appena 1 giorno uno tra i robot aspirapolvere economici più popolari e apprezzati del momento.

Il robot aspirapolvere iRobot Roomba 692 crolla su Amazon con l’11% di sconto

A un prezzo molto conveniente hai l’opportunità di sfruttare un dispositivo completo di tutto e in grado di mantenere pulita la casa da cima a fondo, anche in presenza di animali domestici. Il robot dispone di ben 3 modalità di pulizia pensate per massimizzare la sua funzione: rimuove lo sporco, la polvere e i detriti servendosi di setole speciali che catturano qualsiasi cosa, anche i peli degli animali intrappolati nei tappeti.

Il robot, inoltre, dispone di numerosi sensori di nuova generazione pensati per mappare automaticamente l’ambiente circostante e scansare gli ostacoli presenti sul percorso, mentre la completa integrazione con Amazon Alexa e Google Home ti offre la possibilità di gestirli comodamente da remoto (con il cellulare) oppure con la tua voce.

Dimentica di dover faticare per mantenere pulita la casa con l’ottimo robot aspirapolvere iRobot Roomba 692, un piccolo gioiello che ti lascerà tutto il tempo a disposizione per rilassarti e passare del tempo libero con la tua famiglia. Acquistalo subito ora che è in sconto dell’11% su Amazon a un nuovo prezzo impossibile da resistere.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.