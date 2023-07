iRobot, pulizia SUPER PREMIUM scontatissima su Amazon (Prime Day)

Non c’è mai stato un momento migliore per portare la pulizia del futuro direttamente a casa tua. Amazon offre sconti incredibili su una vasta gamma di prodotti iRobot, rendendo la pulizia della casa più facile e conveniente che mai: tutto merito del Prime Day 2023. Scegli il tuo prodotto preferito e co poeta gli ordini per approfittarne. Li ricevi con sedizioni rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime.

Pronto? Eccoli tutti:

Robot Aspirapolvere e Lava Pavimenti 2 in 1: questo dispositivo 2 in 1 non solo aspira, ma lava anche i pavimenti, garantendo una pulizia completa. È ora disponibile a soli 249,99€, rispetto al prezzo originale di 340,58€.

iRobot Roomba i3152: Dotato di due spazzole in gomma multisuperficie, questo robot aspirapolvere è perfetto per pulire tutti i tipi di pavimenti. Puoi averlo a soli 299,90€, rispetto al prezzo originale di 373,00€.

iRobot Roomba i7156: Questo robot aspirapolvere non solo pulisce, ma memorizza anche la planimetria della tua casa per una pulizia più efficiente. È ora disponibile a soli 379,99€, rispetto al prezzo originale di 499,99€.

iRobot Roomba I7+ (I7556): Questo robot aspirapolvere di alta gamma offre una pulizia potente e completa. È ora disponibile a soli 499,99€, rispetto al prezzo originale di 814,50€.

5. iRobot Braava Jet m6 (6134): Questo robot lavapavimenti Wi-Fi con Precision Jet Spray e navigazione intelligente è perfetto per mantenere i tuoi pavimenti sempre puliti. È ora disponibile a soli 399,90€, rispetto al prezzo originale di 607,77€.

iRobot Roomba s9+: Questo robot aspirapolvere di alta gamma offre una pulizia potente e completa, con svuotamento automatico. È ora disponibile a soli 799,00€, rispetto al prezzo originale di 1.188,77€.

Non perdere l’occasione di portare la pulizia del futuro direttamente a casa tua con queste offerte incredibili di iRobot su Amazon.

