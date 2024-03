iRobot Braava Jet M6 in super offerta: risparmi 100€

L’iRobot Braava Jet m6 offre una vera e piccola rivoluzione nella pulizia domestica, unendo l’avanzata tecnologia di robotica alla convenienza di un dispositivo completamente automatizzato. Attualmente in offerta speciale a soli 399,90€, rispetto al prezzo originale di 499,90€, offre un’opportunità eccezionale per rendere la pulizia dei pavimenti più semplice, efficiente e meno gravosa.

Con oltre tre decenni di esperienza nel settore della robotica, iRobot ha sviluppato un robot lavapavimenti dotato di Precision Jet Spray, capace, cioè, di sciogliere lo sporco e i residui di unto senza danneggiare mobili, tappeti o pareti. Questa funzionalità garantisce che ogni angolo della casa venga pulito in maniera efficace, mantenendo le superfici intatte.

La vera forza del Braava Jet m6 risiede nella sua intelligenza artificiale e nella capacità di adattarsi ai diversi metodi di pulizia in base al tipo di panno utilizzato, sfruttando la forza elettrostatica per catturare lo sporco in maniera più efficiente.

Grazie alla tecnologia Imprint Smart Mapping, il Braava Jet m6 offre una personalizzazione senza precedenti della routine di pulizia, permettendo di scegliere specifiche stanze da pulire e il momento più opportuno per farlo, adattandosi perfettamente alle esigenze di ogni famiglia.

Non solo il Braava Jet m6 è progettato per rimuovere lo sporco non appena si forma, ma impara anche dalle abitudini domestiche, offrendo suggerimenti e programmi personalizzati per una casa sempre pulita e accogliente. Questo livello di personalizzazione è reso possibile grazie all’intelligente iRobot OS, che memorizza le routine di pulizia e le adatta allo stile di vita degli utenti.

L’iRobot Braava Jet m6 è un ottimo alleato nella pulizia di casa, che ti aiuterà a mantenere i pavimenti immacolati con il minimo sforzo. Non farti assolutamente scappare questa offerta e acquistalo subito risparmiando!