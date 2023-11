iRobot Braava Jet M6 in offerta: questo robot lavapavimenti scioglie anche lo sporco più ostinato

Il iRobot Braava Jet m6 è ora disponibile su Amazon a un incredibile prezzo di soli 399,90€, anziché 541,61€, garantendoti uno sconto del 26%. Con oltre 30 anni di esperienza nel settore della robotica domestica e più di 30 milioni di robot venduti in tutto il mondo, iRobot è in assoluto uno dei marchi più affidabili e di maggiore prestigio sul mercato.

Questo robot lavapavimenti è dotato della tecnologia Precision Jet Spray, che scioglie lo sporco e i residui di unto senza bagnare mobili, tappeti o pareti.

Grazie alla sua intelligenza artificiale, il robot sa quale metodo di pulizia attivare in base al panno utilizzato, sfruttando anche la forza elettrostatica per catturare lo sporco in modo efficace.

La tecnologia Imprint Smart Mapping offre la flessibilità di scegliere le stanze da pulire e decidere quando farlo, consentendoti di adattare la pulizia alle tue esigenze e ai tuoi orari. Il Braava Jet m6 impara dalle tue abitudini, ascolta la tua voce e offre suggerimenti personalizzati, garantendo una pulizia efficiente e su misura.

Goditi la serenità di una casa pulita e ordinata con il Braava Jet m6, che sfrutta la tecnologia intelligente iRobot OS per memorizzare le tue routine e adattarsi al tuo stile di vita.

Approfitta subito di questa offerta eccezionale su Amazon e lascia che il Braava Jet m6 si occupi delle pulizie per te.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.