iRobot Braava Jet M6 in offerta con sconto del 21%: scioglie e lava anche lo sporco ostinato

L’iRobot Braava Jet m6 è un robot lavapavimenti che attualmente gode di uno sconto del 21%: oggi lo puoi acquistare a solamente 549,00€ anziché il prezzo consigliato di 699,00€.

Questo robot lavapavimenti è dotato del Precision Jet Spray, una tecnologia che scioglie lo sporco e i residui di unto senza bagnare mobili, tappeti o pareti, garantendo una pulizia accurata e delicata. Grazie alla sua intelligenza artificiale, il robot è in grado di selezionare autonomamente il metodo di pulizia più adatto in base al tipo di panno utilizzato, assicurando prestazioni ottimali su diverse superfici. I panni utilizzati sfruttano inoltre la forza elettrostatica per catturare lo sporco in modo efficace, garantendo un risultato di pulizia impeccabile.

Il Braava Jet m6 è anche dotato della tecnologia Imprint Smart Mapping, che consente di mappare e memorizzare le stanze della casa per pianificare e personalizzare le pulizie in base alle esigenze dell’utente. Questo permette di selezionare specifiche aree da pulire o evitare, nonché di programmare gli orari di pulizia desiderati. Inoltre, il robot è in grado di apprendere dalle abitudini dell’utente e di fornire suggerimenti e programmi personalizzati per garantire una pulizia efficiente e mirata.

Grazie alla tecnologia intelligente iRobot OS, il Braava Jet m6 è in grado di memorizzare le routine di pulizia dell’utente e di pulire in base al proprio stile di vita, garantendo una casa pulita e ordinata in modo efficiente e pratico.

Con la sua facilità d’uso e le avanzate funzionalità di pulizia, questo robot lavapavimenti rappresenta una soluzione ideale per mantenere la casa pulita e accogliente senza sforzo. Non farti scappare questa offerta e acquistalo risparmiando!

