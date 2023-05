IQOS che torna nuova: il kit per la pulizia che devi avere (7€)

So che ti trovi in una situazione imbarazzante, ma non ti preoccupare perché ho trovato la soluzione che fa esattamente al caso tuo. Se hai un’Iqos a casa e non sai mai come pulirla, ho scovato su Amazon il kit professionale che te la fa tornare praticamente nuova.

Grazie al ribasso dell’11% te lo porti a casa a pochissimo quindi non perdere la tua occasione ma collegati immediatamente per acquistare il tuo prodotto con appena €7,99.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci su tutto il territorio italiano con un abbonamento Amazon Prime attivo sul tuo account.

Iqos perfetta e pulita come se l’avessi appena acquistata

Se fumi un’Iqos di vecchie generazioni sai benissimo qual è il problema di questi dispositivi. Il tabacco si sbriciola, vengono rilasciati degli oli essenziali e il fondo della tua sigaretta si sporca in maniera miserabile.

So che una volta la devi a portata di mano gli stick inumiditi ma da quando questi non vengono più prodotti, ti sei armato di cotton fioc e di stuzzicadenti per cercare di rianimarla in tutte le maniere possibili.

Proprio per questo motivo ti vengo incontro e ti suggerisco questo kit per la pulizia che è fenomenale perché include al suo interno non solo due termini che ti consentono di non danneggiare la lama, ma anche una spazzolina e una vera e propria spatola che rimuove qualunque genere di residuo in una sola mossa.

Utilizzalo in tutta sicurezza senza aver paura di rovinare il tuo prodotto. In più ti faccio sapere che è compatibile sia con i modelli 2.4 che 3.0 grazie alle varie misure che Trovi all’interno dello stesso Kit.

Non perdere un secondo in più e collegati immediatamente su Amazon dove puoi approfittare di questo ribasso per portare a casa il tuo kit di pulizia per Iqos a soli €7,99.

Le spedizioni, come ti dicevo, sono completamente gratuite e veloci su tutto il territorio italiano con un abbonamento Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.