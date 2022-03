iQOO U5x: nuovo battery phone con Snapdragon 680

iQOO U5x è il nuovo smartphone di fascia economica del brand spin-off di Vivo che, come avremo modo di scoprire nel capitolo successivo, è indirizzato agli utenti alla ricerca di un device caratterizzato da un rapporto qualità/prezzo eccellente.

Per arrivare a un prezzo così economico, però, sono state fatte scelte in alcuni casi piuttosto discutibili: una su tutte, la porta micro USB per la ricarica che evidentemente non si spinge oltre i 10W.

iQOO U5x: caratteristiche e design

L’aspetto economico del device lo si nota dal primo sguardo: frontalmente il display LCD da 6.51 pollici a risoluzione HD+ è abbracciato da cornici poco ottimizzate e da un notch a goccia centrale che nasconde la fotocamera da 8 MP. Tutto sommato si tratta di un design piacevole e in linea con gli altri device nella fascia di prezzo attorno ai 150 euro al cambio.

Sul retro è presente un sensore doppio con fotocamera principale da 13 MP e con sensore macro da 2 MP, mentre sotto la scocca la batteria da 5000 mAh è accompagnata dal supporto alla ricarica rapida da appena 10W (in questo caso per via della porta micro USB). Come processore iQOO ha preferito puntare sul sicuro affidandosi a Qualcomm Snapdragon 680 con 4/8 GB di RAM e 128 GB di spazio interno espandibile tramite microSD.

Scheda tecnica

Display LCD da 6.51 a risoluzione HD+ da 1600 × 720 pixel con frequenza di aggiornamento a 60Hz e 70% copertura colore della gamma NTSC;

Processore Qualcomm Snapdragon 680 con 4/8 GB di RAM LPDDR4x con 128 GB di spazio interno di tipo UFS 2.2 espandibile fino a 1 TB con microSD;

Fotocamera posteriore con sensore principale da 13 MP con apertura f/2.2 e sensore macro da 2 MP con apertura f/2.4;

Fotocamera frontale da 8 MP con apertura f/2.0;

Jack audio da 3.5 mm e sensore di sblocco laterale;

Dimensioni: 163.96 x 75.2 x 8.28 mm;

Peso: 179 grammi;

Connettività dual nano SIM, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.0, GPS/GLONASS/Beidou/ ZSS e porta micro USB;

Batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 10W;

Android 11 con personalizzazione OriginOS.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo smartphone di iQOO sarà disponibile in Cina dal 1° aprile nelle colorazioni Starlight Black e Polar Day Blue nelle seguenti configurazioni: