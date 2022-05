iPod Touch: ora è IMPOSSIBILE da trovare

Sembra che sia calata proprio la fine per l’iPod Touch; il lettore MP3 multimediale è sparito anche dalle pagine del sito web di casa Apple dopo che questo è stato dismesso poche settimane or sono. La compagnia infatti, aveva comunicato la fine della produzione del suddetto gadget. Dopo 20 anni, si è chiusa un’era.

Brutte notizie anche per chi ne cerca uno da “collezione”: il terminale è sold out in tantissime parti del mondo e non si trova in nessuno store. Al momento della stesura di questo articolo, segnaliamo che su Amazon ci sono pochissimi pezzi a 229,00€ in colorazione rosa (32 GB). È la vostra unica chance per acquistarlo.

iPod Touch: tutti ne vogliono uno

Osservando bene, si scopre che non si può accedere alla pagina relativa all’iPod Touch in tantissimi paesi: Canada, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Spagna, Singapore, Corea del Sud, Svezia, Svizzera e molti altri. Negli altri paesi è ancora attiva (pensiamo agli USA) ma crediamo che verrà rimossa fra pochissime ore. Ad ogni modo, il prodotto è esaurito e non sembrano esserci fondi di magazzino.

Sappiamo che oramai anche Apple stessa non ci credeva più di tanto in questo piccolino; lo scorso anno lo aveva inserito, all’interno del suo portale, in uno spazio molto ristretto. Ora però, il prodotto è stato completamente rimosso. Anche perché, a 250€ circa e senza funzionalità telefoniche, oggi è poco appetibile. Alla stessa cifra si portano a casa iPhone ricondizionati di qualche anno fa. Un esempio? iPhone 8 a 235€ con spedizione gratuita su Amazon.

Come detto in calce, iPod Touch si trova ancora sul sito di Jeffe Bezos, ma le scorte potrebbero essere molto limitate. Ricordiamo che questo MP3 è stato lanciato nel maggio del 2019, presentava ancora uno schermo Retina da 4 pollici, un chipset A10 e un pulsante Home senza il Touch ID. Greg Joswiak, capo del marketing dell’azienda, ha detto: “Lo spirito dell’iPod sopravvive“. Siete d’accordo?

