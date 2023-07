iPhone XS (256 GB): a poco meno di 320€ ha ancora senso nel 2023?

Oggi vogliamo parlarvi di un telefono di casa Apple davvero incredibile che, dopo cinque anni dalla sua uscita, è ancora un best buy, soprattutto al prezzo a cui viene venduto. iPhone XS infatti, nella sua iterazione grigio siderale con 256 GB di memoria interna, costa solo 319,00€, spese di spedizione incluse. Si tratta di uno smartphone ricondizionato ma in condizioni eccellenti, pari al nuovo. Non di meno la batteria sarà superiore all’80% e disporrà di una scocca in acciaio totalmente rimessa a punto senza difetti estetici evidenti.

iPhone XS: perché comprarlo oggi?

Nonostante sia un modello del 2018, iPhone XS è ancora un valido affare nel 2023, soprattutto considerando il fatto che Apple solitamente fornisce aggiornamenti software per i propri dispositivi per diversi anni. Certo, ci sono dispositivi più recenti e performanti, ma questo gadget sa dire anche la sua all’interno del panorama tech mobile. Ovviamente, se avete bisogno di prestazioni elevate per utilizzare app e giochi più esigenti, dovreste prendere in considerazioni un iPhone 14 Pro, ma per gli utilizzi classici (social, telefonate, messaggi, mail e altro), lui andrà benissimo.

iPhone XS dispone di uno schermo da 5,8 pollici super compatto con cornici contenute e notch al seguito che cela la selfiecam e i vari sensori presenti sul pannello frontale. Posteriormente invece, vanta un modulo fotografico composto da due ottiche da 12 Megapixel che girano video in 4K e realizzano ottimi scatti anche al buio. Viene aggiornato regolarmente da Apple e continua a ricevere tutto il supporto necessario (sì, a settembre riceverà anche iOS 17).

La batteria è buona e garantisce un utilizzo d un giorno con una singola carica. La ricarica invece, è discretamente veloce ma c’è anche quella wireless di ultima generazione. A soli 319,00€ questo iPhone XS con ben 256 GB è un buon investimento per il futuro. Se cercate un melafonino a poco, lui sarà la scelta migliore che possiate fare. Il display è comunque un OLED quindi si vedrà bene in ogni condizione di luce.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.