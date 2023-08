iPhone XS (256 GB) a meno di 320€: questo è un vero affare, correte a prenderlo

Nonostante sia uscito da diversi anni, iPhone XS continua ad essere una soluzione valida per moltissime persone. Ancora oggi si distingue come un device che ha saputo resistere al passare del tempo grazie alle sue prestazioni affidabili e al suo design iconico. Non di meno, con un’offerta speciale su Amazon a soli 318,99€ per la versione ricondizionata avente 256 GB di memoria interna, il suddetto dispositivo rappresenta un’opportunità eccellente per chi cerca un gadget di alta qualità di casa Apple a un costo più che contenuto.

iPhone XS (256 GB): ecco perché devi averlo

iPhone XS ha ereditato il design elegante e raffinato tipico della serie iPhone X. Con un telaio in acciaio inossidabile e una parte posteriore in vetro, offre un aspetto premium e una sensazione di robustezza nelle mani. Le linee pulite e il display senza cornici lo rendono ancora attraente dal punto di vista estetico.

Lo schermo Super Retina OLED da 5,8 pollici offre colori vibranti, contrasti profondi e angoli di visione ampi. La risoluzione elevata garantisce dettagli nitidi e un’esperienza visiva coinvolgente, ideale per la visione di contenuti multimediali, la navigazione web e altro ancora. Sotto la scocca è dotato del chip A12 Bionic, che offre prestazioni fluide e reattive. Questo chip, anche se non è l’ultimo lanciato da Apple, è ancora in grado di gestire la maggior parte delle attività quotidiane senza problemi. La fotocamera da 12 MP poi, consente di eseguire scatti nitidi e ben bilanciati, grazie alle tecnologie di elaborazione delle immagini avanzate del colosso di Cupertino.

Sul fronte dei sensori, troviamo il Face ID, che utilizza il riconoscimento facciale per il blocco e lo sblocco del device, ma non solo. Serve anche per autorizzare le transazioni che fate sfruttando il chip NFC e Apple Pay. Infine, il dispositivo è aggiornabile alle ultime versioni di iOS e riceverà a breve anche iOS 17. È un ricondizionato ma si trova in condizioni eccellenti; non lasciatevi sfuggire questa fantastica occasione e fatelo vostro a soli 318,99€ grazie alle offerte di Amazon.

