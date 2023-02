iPhone XR ricondizionato, ora sarà tuo ad appena 300€ su Amazon

Uno degli smartphone più apprezzati di casa Apple di questi ultimi anni è il noto iPhone XR. Se era da tempo che avevi intenzione di acquistarlo, ora potrai avere un modello ricondizionato in ottime condizioni ad un prezzo davvero eccezionale di appena 300€, grazie allo sconto proposto su Amazon del 39%. Un prezzo decisamente interessante per un prodotto del genere e che non puoi lasciarti sfuggire. La disponibilità è immediata e all’occorrenza potrai usufruire per un anno della garanzia di Amazon Renewed. Lo potrai già ricevere questo giovedì se lo ordinerai subito. E allora non farti scappare questa occasione, corri su Amazon e porta a termine il tuo acquisto.

iPhone XR ricondizionato, acquistalo ora ad un prezzo di appena 300€ su Amazon

Se sei alla ricerca di uno smartphone Apple di qualità ma non vuoi spendere cifre esose, questa è l’occasione giusta che fa per te. Il nuovo iPhone XR, infatti, è un prodotto di estrema qualità e soprattutto affidabile. Si tratta di un ricondizionato di ottima qualità ed è stato testato e verificato dal colosso Amazon.

Con questo device, potrai usufruire di un fantastico display Super Retina con una diagonale da 6.1 pollici. In alto nel notch sono poi presenti numerosi sensori di rilievo che ti permetteranno di sbloccare lo smartphone in tutta sicurezza tramite il riconoscimento facciale Face ID. Sul retro troverai poi un ottimo sensore fotografico. Nello specifico, si tratta di un sensore da 12 MP ed è dotato della stabilizzazione ottica dell’immagine. Questo smartphone vanta inoltre la presenza della certificazione IP67 e questo lo renderà resistente ad acqua e polvere.

Insomma, iPhone XR è un prodotto di casa Apple di estrema qualità. Ora potrai ricevere un ricondizionato in ottime condizioni ad un prezzo pazzesco di appena 300€, grazie allo sconto del 39% che puoi trovare su Amazon. Se lo ordinerai al più presto, lo potrai già ricevere a casa tua questo giovedì. E allora non perdere più altro tempo, corri subito su Amazon e porta a termine il tuo acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.