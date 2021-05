Entrare nel mondo Apple non è mai stato così semplice (e conveniente): iPhone XR si trova oggi in versione nera con 64 GB di storage a soli 408 euro. Stiamo parlando di un telefono ricondizionato ma rimesso a nuovo. Comprare un telefono usato è sempre un'avventura, ma grazie ad Amazon avrete tutte le garanzie del caso e usufruirete della spedizione celere e gratuita. A questo prezzo è impossibile non approfittarne, soprattutto perché il device è – oggi più che mai – attualissimo. Addirittura, l'azienda di Cupertino lo tiene ancora in listino: ci sarà un motivo, giusto? Ad oggi modo, con l'ultima iterazione del software iOS e con una batteria dalle grandi prestazioni, questo si prefigura come uno dei migliori acquisti che possiate fare oggi.

iPhone XR: una porta di ingresso nel mondo Apple

Anche se il telefono è uscito due anni e mezzo or sono, è ancora attualissimo. Sotto la scocca batte un potente cuore Apple Bionic A12 con Neural Engine II: con questo prodotto potrete fare qualsiasi operazione voi vogliate. Dai social network ai giochi più pesanti, tutto scorrerà fluido e senza il benché minimo lag. Il device supporta anche tutte le ultimissime applicazioni rilasciate dalla società e dagli sviluppatori di terze parti sull'App Store.

Per la sicurezza biometrica dei dati troviamo il Face ID di prima generazione, nonché la possibilità di pagare mediante Apple Pay (comodo? No, di più!). Anteriormente è presente il notch che cela la selfiecam e posteriormente una sola lente ma di grande qualità, coadiuvata da un flash LED.

La particolarità di questo device risiede nelle colorazioni: ce ne sono tante e tutte molto frizzanti e divertenti: da quella gialla a quella corallo, da quella rossa (la nostra preferita) a quella celeste, senza dimenticare le classiche (bianco e nero). Ad ogni modo, questo è l'iPhone per tutti, proposto ad un prezzo incredibile.

