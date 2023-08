iPhone XR (128 GB) ricondizionato come nuovo: prezzo stracciato su Amazon

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone di punta di casa Apple ma non volete spendere troppo perché magari desiderate solo un melafonino prestante che funzioni bene, con una buona autonomia e che faccia girare bene le app più comuni (WhatsApp, Telegram, Gmail, Maps, FaceBook, Tiktok e Instagram), abbiamo la soluzione perfetta per le vostre esigenze. Il meraviglioso iPhone XR infatti, un flagship della mela lanciato diversi anni fa ma che è ancora oggi un valido prodotto, costa solo 315,99€ su Amazon, spese di spedizione incluse. Capite bene che è un best buy imperdibile che noi vi consigliamo di comprare prima che terminino le scorte disponibili.

iPhone XR: ecco perché devi comprarlo

iPhone XR è stato lanciato originariamente nel 2018, ma le sue specifiche e il design ancora attuale lo rendono una scelta interessante anche nel 2023. In primo luogo vanta un ampio display da 6,1 pollici con la tecnologia Liquid Retina, che offre colori vivaci e angoli di visione ampi. Nonostante non sia dotato della tecnologia OLED dei modelli più recenti, il display offre comunque una qualità visiva notevole.

Al cuore del flagship di Apple c’è il chip A12 Bionic, che offre prestazioni fluide e reattive. È abbastanza potente per gestire applicazioni, giochi e multitasking senza intoppi. La fotocamera singola da 12 MP del device produce foto di alta qualità con colori accurati e dettagli nitidi. Inoltre, grazie al software avanzato, è in grado di offrire funzionalità come la modalità Ritratto nonostante l’assenza di una doppia lente. Una delle caratteristiche apprezzate dell’iPhone XR è la sua buona durata della batteria. Il telefono dovrebbe riuscire a garantire un giorno di utilizzo intenso con una singola carica.

Dunque, in definitiva, questo rimane un dispositivo valido anche nel 2023, grazie alle sue specifiche di qualità e al design accattivante. È un ricondizionato ma si trova in condizioni eccellenti, praticamente pari al nuovo. Inoltre la versione con ben 128 GB costa pochissimo: solo 315,99€, spese di spedizione incluse.

