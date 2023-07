iPhone XR (128 GB): il miglior iPhone da comprare oggi su Amazon

Può ancor avere senso un iPhone XR nel 2023? Ovviamente la risposta non può che essere positiva perché questo è uno smartphone veramente eccezionale; grazie ad Amazon lo pagherete solo 317,99€, spese di spedizione incluse. Capite bene che è un ricondizionato ma si trova in condizioni eccellenti; è in colorazione bianca e dispone di 128 GB di memoria interna. Viene venduto e spedito dal noto portale di e-commerce e la consegna sarà celere e immediata; non di meno le spese di spedizione saranno sempre gratuite in ogni contesto. Volendo, potrete anche optare per la consegna presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano. Non dimenticate il reso gratuito entro un mese dall’acquisto e la possibilità di dilazionare l’importo in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito.

iPhone XR: ecco perché dovete comprarlo oggi

iPhone XR presenta un corpo in vetro resistente, disponibile in una varietà di colori vivaci, che si fonde armoniosamente con l’alluminio che lo circonda. L’ampio display Liquid Retina da 6,1 pollici consente di avere colori brillanti e dettagli nitidi, perfetto per godere al meglio dei propri contenuti multimediali preferiti. È alimentato dal potente processore A12 Bionic di Apple, che garantisce prestazioni fluide e reattive in ogni situazione. Non manca poi una fotocamera da 12 MP che produce immagini di qualità eccellente. Grazie al sensore migliorato, alle funzionalità di stabilizzazione dell’immagine e all’elaborazione avanzata, sarete in grado di catturare foto nitide e dettagliate anche in condizioni di scarsa illuminazione. Infine, grazie all’ottimizzazione del software e all’efficienza energetica del SoC, potrete utilizzare il device per tutto il giorno senza doverlo mai ricaricare frequentemente.

Se state cercando un dispositivo Apple di alta qualità senza spendere troppo, iPhone XR è la scelta perfetta che farà al caso vostro. È un ricondizionato in condizioni eccellenti, non lasciatevelo sfuggire a soli 317,99€.

