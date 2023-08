iPhone XR (128 GB): a questo prezzo è da comprare ADESSO

Se sei alla ricerca di un nuovo iPhone ma non vuoi spendere troppo, ma desideri comunque un dispositivo di alta qualità, oggi ti consigliamo iPhone XR a soli 313,99€ su Amazon. Il device in questione è in colorazione Corallo, presenta 128 GB di memoria interna ed è un ricondizionato ma in condizioni eccellenti; questo implica che sarà pari al nuovo, con una batteria rigenerata, senza difetti estetici visibili e con un design impeccabile.

iPhone XR: perché comprarlo nel 2023?

Potresti essere preoccupato dal fatto che si tratti di un dispositivo ricondizionato, ma non c’è motivo per allarmarsi. Gli iPhone ricondizionati vengono sottoposti a rigorosi controlli di qualità per garantire che siano in condizioni eccellenti e perfettamente funzionanti. Amazon è un’azienda nota per il suo processo di selezione accurato, quindi puoi star tranquillo/a che riceverai un dispositivo in ottime condizioni, privo di difetti e problemi. Inoltre, la maggior parte di questi dispositivi ricondizionati viene fornita con una garanzia di un anno grazie al programma Amazon Renewed, così potrai dormire sonni tranquilli.

Questo smartphone è ancora altamente performante e supporta molte delle funzionalità più recenti degli iPhone. Considerando il costo originale di un dispositivo nuovo, l’acquisto di un ricondizionato ti consente di risparmiare notevolmente senza dover rinunciare alla qualità e alle alte prestazioni.

Il device vanta una fotocamera di alta qualità che ti permetterà di catturare momenti indimenticabili con dettagli nitidi e colori vibranti. La fotocamera posteriore singola da 12 MP offre prestazioni eccellenti in diverse condizioni di illuminazione, consentendoti di scattare foto straordinarie anche in condizioni di scarsa luminosità. Gira video in 4K così potrai conservare al meglio i ricordi dei tuoi momenti più preziosi.

Nonostante sia un modello uscito nel 2018, l’iPhone XR offre ancora prestazioni fluide e reattive grazie al suo processore A12 Bionic. Questo chip potente è in grado di gestire senza sforzi le applicazioni più recenti e le attività multitasking, garantendoti così un’esperienza utente senza lag o rallentamenti. È ancora supportato da aggiornamenti iOS, quindi potrai continuare a godere delle ultime funzionalità, miglioramenti della sicurezza e prestazioni ottimizzate. Riceverà iOS 17, ad esempio. A soli 313,99€ questo melafonino è un vero best buy; non lasciartelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.