iPhone XR (128 GB) a poco meno di 320€ su Amazon: BEST BUY... o no?

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartphone di Apple uscito nel lontano 2018 ma che si presenta, ancora adesso, come un best buy assoluto. Follia? Assolutamente no. I dispositivi della mela sono famosi per essere longevi, supportati a lungo, ben gestiti e realizzati con cura. Non temono il tempo, dunque. Ecco perché un iPhone di cinque anni fa può essere consigliato nel 2023 senza il minimo problema… e pensate che è il modello entry-level della serie. Ovviante ci riferiamo all’iPhone XR.

Pensate checosta solo 319,00€ su Amazon, è un ricondizionato (usato ma certificato) in condizioni eccellenti, pari al nuovo, con ben 128 GB di memoria interna a bordo e in colorazione nera.

iPhone XR 128 GB: conviene comprarlo oggi

È stato rimesso a nuovo di tecnici esperti del sito e quindi gode di una serie di garanzie. In primo luogo dobbiamo citare infatti quella di Amazon Renewed per un anno. Per qualsiasi problematica avrete sempre un supporto tecnico logistico pronto ad aiutarvi. Non di meno, il telefono sarà esteticamente pari al nuovo, indistinguibile da uno uscito di fabbrica. Non ci saranno segni di difetti evidenti neanche a distanza ravvicinata. Gli accessori in confezione poi, saranno sì compatibili ma potrebbero non essere originali. Insomma, questo è un Device veramente curato e come vedete voi stessi, anche ben supportato dal rivenditore oltre che dal costruttore.

È supporto dall’azienda perché viene ancora aggiornato alle ultime iterazione del software proprietario; si può installare iOS 16.4 senza il minimo problema. Tutto girerà fluido nonostante l’hardware non proprio recente. Ancora ottima poi la fotocamera principale che realizza meravigliosi video in 4K e foto nitide anche al buio. Il display è un eccellente pannerò LCD IPS da 6,1 pollici e la batteria assicura un giorno di uso intenso con una singola carica.

A soli 319,00€ questo iPhone XR (128 GB) è un vero best buy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.