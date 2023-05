iPhone XR (128 GB) a meno di 300€ su Amazon: occasione da non perdere

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartphone di Apple veramente eccezionale; si chiama iPhone XR ed è il modello entry level della gamma di punta del 2018; lo sappiamo, sono passati moltissimi anni dal suo esordio, eppure il dispositivo continua ad essere apprezzatissimo da tutti gli utenti per via delle sue caratteristiche tecniche premium. Partiamo però dal prezzo: la versione nera con 64 GB di memoria interna, in versione ricondizionata ma in condizioni eccellenti, si porta a casa ad un costo unico: solo 299,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese nel prezzo.

Capite bene che ci troviamo di fronte ad un’ammiraglia strepitosa che oggi, per le operazioni quotidiane, per l’utilizzo social, per chi non deve farne un uso professionale o gaming, va più che bene. Il motivo è semplice: dispone di un processore che, ancora oggi, sa dire la sua nel mercato tech, ha un bel design con scocca in alluminio e retro in vetro che supporta la ricarica wireless, c’è il notch che cela la selfiecam e i vari sensori e troviamo una singola lente da 12 Megapixel che serve per scattare foto meravigliose anche al buio, nitide come non mai, e per girare video in 4K senza il minimo problema. Se siete interessati vi conviene sbrigarvi, le scorte potrebbero essere limitate.

iPhone XR: Best Buy a meno di 300€

Fra le altre cose, questo modello in questione dispone di ben 128 GB di memoria interna, c’è il modulo LTE al seguito, troviamo una singola fotocamera con flash LED e la colorazione in sconto è quella nera.

iPhone 11 è coperto da un anno di garanzia con il programma di Amazon Renewed, la consegna sarà celere e immediata e avrete accesso anche all’assistenza tecnica di Amazon per un anno, valida tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono, con il supporto tecnico del portale. A soli 299,99€ questo smartphone è semplicemente unico, ma siate veloci.

