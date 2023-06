iPhone XR (128 GB) a meno di 290€: BEST BUY su Amazon, correte

iPhone XR è ancora un buon device? La domanda è lecita ma ovviamente presuppone una risposta scontata: certo che sì, è un prodotto validissimo, soprattutto per il prezzo a cui viene venduto oggi. Lo troviamo su Amazon in versione ricondizionata e con 128 GB di memoria interna. Il modello in sconto è quello in colorazione nera e costa solo 288,99€, spese di spedizione incluse. Capite bene che il dispositivo è ancora appetibile e funziona bene ed è un telefono che noi ci sentiamo di consigliare su tutta la linea. Oltre ad avere una scheda tecnica completa, l’iPhone in questione ha un chip potente sotto la scocca, è aggiornato ad iOS 16.5 e sarà presto possibile installare anche iOS 17, la futura iterazione del firmware per melafonini che Apple ha presentato pochi giorni fa durante la WWDC 2023.

iPhone XR (128 GB): ancora validissimo, anche dopo diversi anni

Anche se è un ricondizionato, non dovrete preoccuparvi di nulla; Amazon garantisce un anno di garanzia su qualsiasi problema. In caso di difetti o malfunzionamenti, entro l’arco di tempo definito, sarà possibile chiamare il supporto tecnico logistico del sito per ricevere tutto l’aiuto del caso. Non di meno, il device si presenta in condizioni eccellenti, indistinguibili dal nuovo; non ci sono graffi o segni di danno visibili a 30 cm di distanza. Esteticamente è perfetto e all’interno ha una batteria rigenerata che ha più dell’80% di capacità.

C’è un pannello LCD IPS Retina da 6,1 pollici che si vede bene in ogni condizione di luce, ha una buona luminosità, cornici contenute, un notch generoso che cela la selfiecam e diversi sensori all’interno e dispone anche di una singola fotocamera da 12 Megapixel con flash LED al seguito. A 288,99€ iPhone 11 è il miglior device che voi possiate acquistare oggi su Amazon; fate presto se siete interessati prima che finiscano le scorte disponibili o prima che termini la promozione.

