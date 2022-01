iPhone spopola anche in Cina: è un successo in tutti i mercati

Apple emerge come il brand di telefonia mobile numero uno in Cina per il secondo mese consecutivo; gli iPhone stanno registrando di fatto, numeri impressionanti di spedizioni.

iPhone di Apple: il telefono più ricercato in Cina

iPhone di Apple è lo smartphone più ricercato nel paese, come indicato dagli ultimi numeri di Counterpoint Research. Il melafonino ha rappresentato il 23,6% delle vendite di smartphone in Cina a novembre, rispetto al 22% mostrato nell'ottobre 2021. I numeri indicano anche che il device di Cupertino ha mantenuto la leadership del mercato per due mesi consecutivi nel territorio asiatico. Il marchio cinese Vivo ha seguito la mela nella classifica con una quota di mercato del 17,8%.

I numeri impressionanti potrebbero essere dovuti a diversi motivi, uno dei più significativi è il rilascio della serie iPhone 13 con una massiccia accoglienza in Cina. La gamma offre fotocamere e funzionalità fotografiche migliorate, una maggiore durata della batteria e molte altre innovazioni ad un prezzo identico a quello della gamma precedente. Su Amazon, il modello 13 standard con 256 GB lo trovi a 999,00€.

Anche altri modelli di iPhone hanno avuto un gran successo nel mercato cinese altamente competitivo che ha molti locali marchi e flagship di fascia alta.

L'aumento dei numeri a novembre non è estraneo al Singles Day cinese durante il mese che ha comportato massicce vendite per tutti gli OEM. Counterpoint Research prevede che la bolla dell'iPhone di Apple dovrebbe diminuire da dicembre o gennaio 2022 poiché la maggior parte degli utenti di iPhone più anziani potrebbe aver concluso l'aggiornamento dei propri dispositivi.

Counterpoint sta anche collegando l'ondata di iPhone di Apple al declino e ai problemi dell'ex potenza Huawei, che ha visto le proiezioni delle entrate dell'azienda riviste sostanzialmente al di sotto delle aspettative. Anche alcuni degli altri marchi leader cinesi come OPPO, Xiaomi e Vivo stanno soffrendo per il duro regime di sanzioni degli Stati Uniti.

La performance complessiva del quarto trimestre, tuttavia, vede Vivo avere la quota principale del 23% delle spedizioni, con Apple al quinto posto con il 13%.