iPhone: spedizioni da record in Cina, di nuovo

Le spedizioni di Apple iPhone per il mese di gennaio 2022 sono state superiori alla media in Cina; questo suggeriscono i dati emersi sul web in queste ore.

iPhone: ottimi risultati in Cina

Secondo i nuovi dati del mercato degli smartphone, le spedizioni di iPhone stanno registrando delle vendite superiori alla media stagionale nella Cina continentale.

In una nota agli investitori vista da AppleInsider, l'analista di JP Morgan Samik Chatterjee ha dato un'occhiata agli ultimi dati sul mercato degli smartphone per il mese di gennaio, recentemente pubblicati dalla China Academy of Information and Communications Technology.

Le spedizioni di dispositivi internazionali nel paese, che sono per lo più costituiti da iPhone, hanno raggiunto la quota di 7,3 milioni a gennaio. Questo è ben al di sopra della media storica di 4,8 milioni di unità per il mese di gennaio.

Inoltre, Chatterjee osserva che gennaio 2022 è stato il miglior mese di Apple per le vendite di smartphone nel continente dal 2015 Le spedizioni sono aumentate del 49% su base mensile, sebbene siano comunque diminuite del 24% stagionalmente da dicembre.

Da ottobre, l'analista scrive che le spedizioni internazionali di smartphone in Cina sono state tracciate a 30,3 milioni di unità, il 20% in più su base annua e il 28% in più rispetto alla media storica.

Nonostante il fatto che le vendite internazionali di telefoni in Cina sembrino essere in forte espansione, l'analista osserva che il mercato nel suo insieme nel paese ha registrato una leggera flessione rispetto al passato. Le spedizioni totali di cellulari sono diminuite dell'1% su base mensile tra dicembre e gennaio.

Anche le spedizioni di device dotati di modem 5G sono diminuite del 3% da dicembre e del 4% anno su anno. I dati di CAICT indicano che a gennaio sono stati spediti 26,3 milioni di midrange e flagship dotati di 5G. La quota di smartphone 5G venduti si è attestata all'80%.