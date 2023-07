iPhone sempre carico con questo MagSafe Battery Pack: sconto Amazon

Sei un felice possessore di un iPhone e ami portarlo ovunque con te, ma spesso ti ritrovi a dover fare i conti con la batteria scarica? Non preoccuparti, abbiamo la soluzione perfetta per te.

Grazie al MagSafe Battery Pack, potrai tenere il tuo iPhone sempre carico e pronto per qualsiasi avventura. E la buona notizia è che su Amazon è disponibile con uno sconto speciale: solo 109 euro invece di 119. Approfitta di questa offerta imperdibile e assicurati il massimo della praticità.

MagSafe Battery Pack: iPhone scarico addio

Il MagSafe Battery Pack è la soluzione perfetta per ottenere una ricarica ancora più veloce per il tuo iPhone. Basta collegarlo magneticamente al retro del tuo dispositivo per iniziare la ricarica wireless. E se vuoi un tocco di velocità in più, puoi usarlo insieme a un alimentatore da 27W o superiore, proprio come quelli in dotazione con i MacBook. In questo modo, avrai una carica rapidissima, senza dover aspettare a lungo prima di usare nuovamente il tuo iPhone.

Una delle caratteristiche più interessanti di questo MagSafe Battery Pack è la possibilità di utilizzarlo come caricabatterie wireless a sé stante. Basta collegare un cavo Lightning al dispositivo e potrai godere di una potenza fino a 15W. Questo ti offre la flessibilità di utilizzare il MagSafe Battery Pack anche per caricare altri dispositivi Apple compatibili con la ricarica wireless, come ad esempio gli AirPods con custodia wireless.

Per ottenere il massimo dalla tua esperienza di ricarica con il MagSafe Battery Pack, ti consigliamo di utilizzare un alimentatore USB-C da 20W o superiore e un cavo da USB-C a Lightning (venduti separatamente). In questo modo, avrai sempre la giusta potenza a disposizione per una carica veloce ed efficiente.

E ora, la compatibilità. Il MagSafe Battery Pack è compatibile con una vasta gamma di iPhone di ultima generazione, tra cui:

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

Non lasciarti sfuggire questa incredibile opportunità di avere sempre il tuo iPhone carico e pronto all’uso. Acquista subito il MagSafe Battery Pack su Amazon a soli 109 euro e preparati a goderti la comodità e la praticità di una ricarica veloce e senza fili. Con una batteria sempre carica, potrai vivere ogni momento al massimo delle tue possibilità.

