iPhone SE: il nuovo modello NON arriverà il prossimo anno

Il nuovo iPhone SE di quarta generazione non arriverà il prossimo anno; diverse fonti legate alla catena di approvvigionamento suggeriscono che il lancio di un ipotetico midrange di Apple non è previsto per il 2024. Lo riportano in una nota anche gli analisti di Barclays Blayne Curtis e Tom O’Malley.

iPhone SE (2024): ecco perché non arriverà per il momento

In queste ore, in una nota di ricerca condivisa in rete dagli analisi di Apple e vista dai colleghi di MacRumors, scopriamo che Apple potrebbe aver deciso di non lanciare il prossimo anno il famigerato iPhone SE di quarta generazione. Il motivo sarebbe da ricercare nel modem 5G. Di fatto, sembra che questo presunto modulo per le reti del momento sviluppato in casa non sia ancora pronto. La mela non vorrebbe utilizzare quindi la classica soluzione di Qualcomm, il fornitore dell’azienda da diversi anni. È dal 2018 che si parla dello sviluppo di un chip fatto in casa per le reti 5G, ma ad oggi ancora tutto tace. Sicuramente sarà realizzato da TSMC e potrebbe giungere in commercio non prima del 2025. A ribadirlo ci ha pensato l’analista di TF International Securities Ming-Chi Kuo.

Ma cosa sappiamo di questo fantomatico midrange? I rumor sono tanti e tutti confusionari fra loro; c’è chi afferma che il device disporrà di uno schermo OLD da 6,1 pollici, di un frame squadrato molto simile a quello di iPhone 14. Altri leaks invece, suggeriscono un’estetica ripresa dall’iPhone XR del 2018. La vera domanda è la seguente: Apple potrebbe veramente proporre un telefono con un design vecchio di diversi anni nel 2025 (anno di uscita del prossimo SE)? Staremo a vedere.

Ad ogni modo, iPhone SE (2022) con chip Apple Bionic A15 e modem 5G, singola fotocamera, schermo LCD IPS Retina da 4,7 pollici con Touch ID al seguito si porta a casa con soli 550,89€ su Amazon nella sua iterazione con 128 GB di memoria. La colorazione in sconto è quella Product (RED).

