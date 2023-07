iPhone SE di quarta generazione: tutto quello che sappiamo ad oggi

Cosa sappiamo del nuovo iPhone SE di quarta generazione? Quando arriverà? Che design avrà? Facciamo il punto in questo articolo completo, basandoci sulle ultime indiscrezioni trapelate sul web.

Si parla da tantissimo tempo dell’arrivo sul mercato di un ipotetico iPhone SE di quarta generazione; questo gadget dovrebbe sostituire il modello visto nel 2022, anche se finora ci sono solo speculazioni in merito. Dovrebbe venir annunciato nel corso del prossimo keynote di primavera, verosimilmente verso marzo o aprile, come è successo per le generazioni precedenti.

iPhone SE di quarta generazione: cosa ci aspettiamo?

Stando a quanto suggerisce l’analista di UBI Research Dae-Jeong Yoon, sembra che, in realtà, la produzione di massa del nuovo iPhone SE di quarta generazione sia stata posticipata al 2025. Questo ci fa capire che arriverà fra due anni, o poco meno. Lo conferma anche il giornale di The Electonics e insider del web come Ming-Chi Kuo, Jeff Pu e Blayne Curtis, noti analisti di Apple.

Secondo Kuo, uno dei motivi che potrebbe portare al debutto posticipato del melafonino dovrebbe ricercarsi nel modem 5G proprietario di Apple che, a quanto pare, non sembra essere ancora pronto. Inoltre, sembra che il terminale erediterà il design dall’iPhone 14. Avrà bordi piatti, schermo OLED da 6,1 pollici, Face ID e non solo. Sarà vero? In passato si diceva che avrebbe avuto l’estetica dell’iPhone XR, ma a noi sembra inverosimile. È dal 2018 che l’OEM di Cupertino sta lavorando al suo modulo 5G proprietario ma pare che sia ancora molto lontana dall’arrivare ad una soluzione commerciale reale.

