iPhone SE di quarta generazione: ecco quando verrà presentato

Manca ancora parecchio tempo prima di vedere un nuovo iPhone SE, a quanto pare. Il modello di quarta generazione infatti, con modem 5G proprietario sviluppato in casa, dovrebbe venir presentato non prima del 2025, stando a quanto affermano gli ultimi rumors emersi in rete.

Andiamo con ordine: l’OEM di Cupertino prevede di lanciare un iPhone SE con modem proprietario nel 2025. A riportare questi dati ci ha pensato l’analista Jeff Pu poche ore fa, nel corso di una nota di ricerca pubblicata sull’Haitong International Securities. Ha anche aggiunto che il modem sarà costruito interamente dal noto partner del marchio di Tim Cook, TSMC.

iPhone SE (2025): cosa sappiamo?

Come detto, questo rumor arriva due mesi dopo la notizia dello sviluppo del primo modem 5G costruito in casa Apple; tal indiscrezione ci è arrivata per mano dell’analista della mela Ming-Chi Kuo, il quale ha anche aggiunto che lo sviluppo di un nuovo modello di iPhone SE è ufficialmente partito presso la compagnia. Il nuovo leak però, va in direzione opposta.

Tra l’altro, scopriamo che il modem avrà un’architettura a 4 nanometri e sarà interamente costruito da TSMC e godrà del solo supporto alle bande sub-6 GHz. Almeno in una fase iniziale, questo chip non supporterà la tecnologia mmWave.

Kuo aveva ribadito che la produzione di questo fantomatico iPhone SE di quarta generazione sarebbe iniziata non prima del 2024; a suggerire una simile tempistica ci ha pensato anche il CEO di Qualcomm. Ora Jeff Pu aggiunge che il telefono è stato posticipato al 2025.

