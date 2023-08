iPhone SE 4 avrà lo schermo OLED come quello di iPhone 14 (RUMOR)

In queste ore sono emersi i primi dettagli sul futuro iPhone SE (2024) di quarta generazione. Sembra che i fornitori si stiano organizzando per realizzare i pannelli OLED per il suddetto dispositivo. Lo riporta il sito ITHome.

iPhone SE 4: cosa sappiamo ad oggi?

Sembra che tutti i fornitori, Tianma compreso, stanno cercando di ottenere un grosso numero di ordini da Apple. Queste compagnie dovranno costruire i pannelli per l’iPhone SE di nuova generazione. Pare che il fornitore principale sarà BOE che costruirà i display OLED ma si sta anche studiando la tecnologia AMOLED.

Stando a quanto riporta l’analista di settore Ming-Chi Kuo, si dice che il nuovo iPhone SE avrà uno schermo OLED da 6,1 pollici e avrà un design del tutto simile a quello dell’attuale iPhone SE. Avrà un processore Apple Bionic A16 o 17 con modem 5G costruito in casa da Apple. Il debutto è previsto per fine 2024 o, al massimo, entro l’inizio del 2025.

