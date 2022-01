iPhone SE 3 e iPad Air si mostrano online

Il database della Commissione economica eurasiatica è stato una fonte comune per le fughe di notizie di Apple negli ultimi anni, con la società legalmente obbligata a segnalare all'istituto i prodotti in arrivo che utilizzano la tecnologia di crittografia. Come notato da Consomac, il database sta ora rivelando dei numeri di modello per i nuovi modelli di iPhone e iPad, che molto probabilmente rappresentano le imminenti revisioni di iPhone SE e iPad Air, che si dice verranno lanciate nei prossimi mesi.

Cosa sappiamo dei nuovi iPhone e iPad?

I nuovi numeri di modello di iPhone sono A2595, A2783 e A2784. Quelli relativi ad iPad invece, A2436, A2696, A2759, A2437, A2591, A2757, A2761 e A2766.

Purtroppo le registrazioni Consomac citano solo descrizioni vaghe dei prodotti (“smartphone” e “tablet”), quindi dobbiamo ipotizzare congetture per associare i numeri di modello ai prodotti. Almeno sul lato iPhone, sembra abbastanza probabile che si tratti dei SKU riferiti al prossimo melafonino di fascia media.

Il tempo tra la visualizzazione dei numeri di modello nel database e la spedizione dei prodotti varia molto, ma la media è di circa tre mesi. Rumor precedenti avevano indicato che i nuovi gadget midrange sarebbero stati lanciati nel periodo di marzo/aprile, quindi tutto sembra combaciare.

Non ci aspettiamo molte sorprese in termini di novità per queste generazioni di hardware. Secondo le indiscrezioni più recenti, il nuovo iPhone SE presenterà lo stesso design derivante dalla linea del 2017, ma avrà un chip A15 che fornirà prestazioni più veloci e supporto alle reti 5G. L'aggiornamento di iPad Air lo porterà in linea con le specifiche viste su iPad Mini 2021, A15 Bionic e Center Stage compresi.

Un aggiornamento più rivoluzionario per la linea SE dovrebbe arrivare nel 2023; in quell'occasione riceverà una riprogettazione della scocca tanto necessaria per portare il device in linea con i moderni standard di iPhone (nessun pulsante Home, display da 5,7 o 6,1 pollici in stile iPhone XR e tanto altro ancora). Staremo a vedere.