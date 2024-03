iPhone SE (2a gen) ricondizionato, offerta bomba: tuo a 188€

Oggi Amazon propone un iPhone SE (2a gen) ricondizionato ad un prezzo semplicemente imbattibile. Grazie allo sconto del 16%, lo paghi appena 188€. Esatto, con meno di 200€ potrai finalmente avere uno smartphone della Apple. Se lo desideri, sei anche libero di dividere l’importo in più rate, rendendo questa offerta ancora più comoda ed accessibile!

L’iPhone SE di seconda generazione è un avanzato smartphone entry-level che garantisce accesso al meglio dell’ecosistema di servizi di Apple ad un prezzo estremamente conveniente. L’iPhone SE di seconda generazione include componenti interni selezionati dalla linea iPhone 11, come il chip A13 Bionic. Questo, tra le altre cose, gli consente di utilizzare il modo Ritratto con un unico obiettivo grandangolare, simile all’iPhone XR, e di offrire le foto Smart HDR di nuova generazione.

La fotocamera posteriore è da 12 MP con un’apertura ƒ/1.8, supporta la registrazione video 4K, HDR, e dispone di stabilizzazione ottica dell’immagine. La fotocamera frontale da 7 MP offre registrazione video HD, modalità Ritratto, e illuminazione del ritratto. Include anche varie funzioni di connettività come NFC, connettore Lightning, Bluetooth 5.0, e Wi-Fi 6

La batteria offre fino a 13 ore di riproduzione video, fino a 40 ore di riproduzione audio, e supporta la ricarica veloce (fino al 50% in 30 minuti con un alimentatore da 18W o superiore).

Dal punto di vista del design, l’iPhone SE presenta una cornice in alluminio con fronte e retro in vetro. È disponibile in tre colori: nero, bianco e Product(RED).

Questo modello ricondizionato è in eccellenti condizioni, quasi indistinguibile dal nuovo, e acquistandolo potrai ovviamente beneficiare dell’ottima assistenza clienti di Amazon. Insomma, per qualsiasi problema sei libero di restituirlo o ottenere un modello sostitutivo entro un anno dal suo acquisto. Non farti scappare questa offerta e acquistalo subito a solamente 188€!