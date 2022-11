iPhone SE (2024) potrebbe avere uno schermo OLED (RUMOR)

Notizia dell’ultimo minuto. Si parla tanto del futuro iPhone SE di quarta generazione, detto anche “iPhone SE (2024)” perché appunto, dovrebbe venir annunciato fra un anno e mezzo. Secondo un nuovo rumor, questo smartphone potrebbe godere sì di un design ereditato dal modello XR ma potrebbe disporre comunque di uno schermo OLED. A dirlo è l’analista di settore Ross Young.

iPhone SE (2024): tutto quello che sappiamo finora

Il tipster ha appena comunicato che Apple sta cercando di trovare una quadra per il prossimo mediogamma di punta dopo il flop di quest’anno avvenuto con l’SE di terza generazione. Ad oggi Apple non ha ancora deciso il design che adotterà ma una cosa è certa (lo speriamo): non ci sarà più l’estetica ereditata dall’iPhone 8 con pulsante Home con Touch ID integrato. Si dice che l’azienda però voglia inserire un pannello OLED come quello di iPhone 12, 13 e 14, ma in un form factor ripreso dall’iPhone XR.

Giusto per chi non lo sapesse, iPhone X è stato dispositivo di Apple ad avere uno schermo OLED; dal 2020 poi, tutti i modelli – fatta eccezione per l’SE con LCD – hanno goduto di questa tecnologia di visualizzazione. Una simile caratteristica è sicuramente più costosa della controparte IPS, ma permette all’azienda di poter inserire il terminale in un segmento più elevato.

Stando alle informazioni del sito cinese MyDrivers e a quanto rivelato da Jon Prosser, il noto insider di Front Tech Page, si dice l’azienda passerà ad un design simile a quello dell’iPhone XR. Non ci sarà più il pulsante Home e dovrebbe esserci la vecchia tacca. Quando uscirà? Si prevede un debutto per il 2024, secondo quanto riportato dai rumors.

Intanto, il modello uscito quest’anno, l’iPhone SE (2022), si trova su Amazon a 574,57€ nella sua versione Product (RED) e con 128 GB di Storage interno.

