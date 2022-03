iPhone SE (2022): venderà come il modello precedente?

Stando a quanto ipotizzato in rete, sembra che iPhone SE (2022) dovrebbe essere un successo come il modello precedente. Pare infatti, che l'estetica “old style” del dispositivo non dovrebbe fermare la società dall'ottenere ingenti guadagni dal piccolino di casa.

A riportare questa previsione ci pensano gli analisti del DigiTimes Sean Lin e Luke Lin. I due affermano che Apple potrebbe vendere circa 30 milioni di device, una cifra pressocché simile a quella che abbiamo avuto nel 2020 con il modello di SE si seconda generazione.

iPhone SE (2022): vendite incredibili, nonostante tutto

Da quanto si legge, la mela ha già pronti 5 milioni di componenti per la costruzione di altrettanti SE nel solo primo trimestre di quest'anno, anche se le stime dovrebbero essere leggermente inferiori.

Previsto un aumento a 11 milioni di unità nei prossimi tre mesi; a subire una leggera flessione ci penserà l'ultimo periodo dell'anno, nel quale vedremo appunto, gli iPhone 14 top di gamma.

iPhone SE 2022, insieme alle nuove proposte midrange di Samsung e dei produttori cinesi, permetterà di aumentare la quota di device 5G nei mercato non asiatici in tutto il 2022. Questo standard di rete diventerà quindi, sempre più mainstream.

Basta fare un rapido calcolo: solo nello scorso anno, circa 280 milioni di device 5G son stati venduti ovunque; quest'anno tale valore dovrebbe aumentare a dismisura, portando così i dispositivi 5G a conquistare il 63,5% del mercato della telefonia.

iPhone SE (2022) è un ottimo device, con un'autonomia eccellente (al contrario delle aspettative), un SoC A15 Bionic, 4 GB di RAM, 64, 128 o 256 GB di storage e una singola fotocamera sul posteriore con flash LED:

Troviamo poi un software aggiornatissimo, con un comparto fotografico dotato dei famigerati “stili”, gli stessi che abbiamo visto sulla line-up del 2021. Non manca l'onnipresente Touch ID sul pulsante Home centrale, sotto il display Retina LCD da 4,7 pollici. Il design è “old style”, ma c'è da dire che è un classico senza tempo, leggero e compatto come pochi.

