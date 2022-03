iPhone SE (2022): SI, c'è una batteria più grande

Da pochi giorni Apple ha commercializzato il suo ultimo midrange premium: si chiama iPhone SE (2022) ed è un concentrato di potenza incastonato in una scocca “old style”. Di fatto, troviamo un pulsante Home con Touch ID, una singola fotocamera, un pannello IPS LCD da 4,7 pollici Retina e un processore Apple Bionic A15, lo stesso che abbiamo all'interno della line-up premium dello scorso anno.

Come da tradizione, sul fronte dell'autonomia, l'azienda di Cupertino non rivela la capacità delle celle energetiche, ma dopo un primo teardown emerso in rete, scopriamo che il melafonino contiene una batteria da 2018 mAh.

iPhone SE (2022): batteria più grande, maggiore autonomia

I più attenti lo ricorderanno sicuramente: SE (2020) aveva una batteria da 1821 mAh, ampiamente criticata per via delle sue scarse prestazioni. Ora, vedendo le prime recensioni, notiamo che questo device ha un'autonomia maggiore, superiore alle aspettative. Se pensavamo che ci fosse della “magia” dietro, ora abbiamo la risposta. C'è semplicemente, una batteria più grande.

La descrizione sul sito ufficiale di Apple afferma che il nuovo SE (2022) consente di avere fino a due ore in più di autonomia con una singola carica. Dai nostri test, possiamo assicurarvi un uso intenso con WiFi, 5G, hotspot e altro, dalle 07:00 alle 22:00 con il 5% di autonomia residua. Ci ha stupito, senza troppi giri di parole.

Anche la RAM è aumentata: troviamo 4 GB al posto dei 3 GB visti sul modello di vecchia generazione. In più, c'è un modem Snapdragon X57 relativo alla connessione 5G. Cosa bizzarra: questo modulo non è presente sul portale di Qualcomm, ma sembra esser stato creato appositamente per l'OEM di Cupertino.

Sotto la scocca poi c'è un processore Apple Bionic A15 realizzato da TSMC con un processo architettonico a 5 nanometri. Ad ogni modo, le prestazioni sembrano essere ineccepibili sotto tutti i punti di vista.

