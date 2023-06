iPhone SE (2022): sconto FOLLE su Amazon del 13%

Girovagando su Amazon ci siamo imbattuti in un’offerta veramente sensazionale; il meraviglioso flagship compatto iPhone SE (2022) di terza generazione, nella sua iterazione color Galassia con 128 GB di memoria interna, si porta a casa all’incredibile prezzo di 550,00€, spese di spedizione incluse. Si tratta di uno sconto sensazionale per un terminale potente, versatile, leggero, dotato di specifiche all’avanguardia ma con un design “old school”. Risparmierete il 13% sul valore d’acquisto; mica poco se considerate che è stato lanciato sul mercato da poco più di un anno e che non c’è ancora un modello erede in commercio.

Con il noto portale di e-commerce americano avrete diritto a tantissimi vantaggi esclusivi; come non citare la consegna celere e immediata, la possibilità di dilazionare il pagamento in comodi micropagamenti mensili con Cofidis o in cinque soluzioni a tasso zero con il sistema interno al sito (per gli account abilitati). Non di meno, avrete accesso al reso gratuito entro un mese dall’acquisto e potrete usufruire della garanzia di due anni con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, dalle sei a mezzanotte.

iPhone SE (2022): il flagship per chi non vuole cambiare

Questo smartphone di Apple si presenta come una soluzione validissima per tutti coloro che provengono da un vecchio iPhone ma non vogliono cambiare la loro esperienza d’uso e devono necessariamente sostituire il terminale precedente. Ha un design “classico”, con cornici preponderanti, schermo Retina HD da 4,7 pollici (una delizia), il tasto Home con Touch ID per navigare nell’interfaccia del telefono, una singola fotocamera perfetta per il “punta e scatta”. Sotto la scocca troviamo il potentissimo processore Apple Bionic A15 con modem 5G, lo stesso chip presente in iPhone 13 Pro e in iPhone 14, per intenderci: fa girare fluidi tutti i software senza il minimo lag.

A soli 550,00€ al posto di 629,00€ questo iPhone SE (2022) con 128 GB di memoria interna è veramente un best buy.

