iPhone SE (2022): resistente quanto iPhone 13

Secondo quanto si osserva, lo schermo del nuovo iPhone SE (2022) sembra essere resistente tanto quanto il Ceramic Shield di iPhone 13 Pro.

In queste ore, il sito di Allstate Protection Plans ha pubblicato i primi risultati provenienti dal “drop test” relativi al nuovo midrange premium della mela.

iPhone SE (2022): uno schermo resistente come il Ceramic Shield

È interessante notare che, sebbene l'ultimo iPhone economico non abbia il Ceramic Shield che si trova sui modelli di punta del 2020 e del 2021, è stato in grado di resistere a una caduta diretta sullo schermo senza rompersi. Tuttavia, il resto del terminale non sembra essere resistente quanto le altre ammiraglie.

Di fatto, è stata la stessa Apple a complicare le cose: in fase di presentazione ha affermato che il device presentava “il vetro più resistente mai inserito in uno smartphone”, ma non ha detto che questo fosse il famigerato “Ceramic Shield” già visto in passato.

Nei drop test si osserva che il telefono economico di Cupertino è sopravvissuto ad una caduta da tantissimi metri e che lo schermo ha presentato solo “lievi graffi”. Da notare che si tratta di un risultato identico a quanto avuto con iPhone 12 e 13 che però presentano il Ceramic Shield.

Certo, il resto del prodotto non ha reagito così bene; posteriormente infatti, il vetro si è rotto in un modo imbarazzante, mentre gli altri gadget hanno riportato meno danni. Allstate ritiene che ciò dovrebbe essere correlato al form factor dei modelli di punta, ora più resistente e che garantisce una maggiore protezione al device. Ad ogni modo, vi consigliamo di acquisatare una buona cover per restar più tranquilli.

