iPhone SE (2022): le vendite continuano a deludere, pare

Purtroppo, con nostro sommo dispiacere, sembra che le vendite di iPhone SE (2022) stiano continuando a deludere la compagnia; a dirlo sono i nuovi risultati emersi da un sondaggio online condotto sugli operatori.

Di fatto, molti analisti hanno indicato, proprio di recente, che, al contrario delle aspettative, il nuovo midrange premium di casa Apple stesse vendendo meno del previsto. Ora, il nuovo report condotto dalla società Wave7 ha corroborato le ipotesi, con dei risultati che si basano sui sondaggi effettuati verso alcuni provider e operatori presenti negli USA.

iPhone SE (2022): perché non soddisfa le aspettative?

A riportare ciò ci pensa il portale PCMag, citando la società Wave7 e la sua indagine sulla domanda di iPhone SE (2022) nel mercato statunitense. È emerso quindi che la domanda di questo telefono “è più debole quest'anno rispetto al precedente iPhone SE“. A dirlo anche è il 56% dei rappresentanti degli operatori che hanno parlato con la società di ricerca. Solo l'8% di questi ha detto il contrario.

A tal proposito, citiamo le parole di un rappresentante di Verizon che ha detto che “non tutti sanno che questo è il nuovo iPhone SE di Apple”. Addirittura, la società di ricerca ha dato la colpa alla mancanza di comunicazione aggressiva da parte della mela per il nuovo dispositivo di fascia medio-alta.

Basti pensare che ad oggi, abbiamo solo un video spot su questo famigerato telefono. Lo riportiamo di seguito:

Inoltre, sembra che l'utenza non sia molto interessata da questo prodotto: lo schermo è troppo piccolo (secondo alcuni) e il design è troppo datato. In molti non apprezzano la batteria e altri non amano la singola fotocamera.

Fra le altre cose, anche l'analista Ming-Chi Kuo ha detto in passato che la domanda di SE (2022) con modem 5G non soddisfa le richieste e le aspettative dell'azienda. Apple ha ridotto la stima delle spedizioni da 25/30 milioni a 15/20.

Onestamente, io lo possiedo come telefono principale e amo la sua leggerezza, la sua compattezza, l'autonomia superiore alla media (e alle mie ipotesi) e per l'utilizzo basico lo amo. Certo, non sarà il cameraphone per eccellenza (iPhone 13 Pro è imbattibile), ma non a tutti serve avere una macchina fotografica sempre in tasca. Su Amazon lo portate a casa a soli 499,99€ nel taglio da 64 GB.

