iPhone SE (2022): in un paese ottiene vendite da RECORD

Sappiamo tutti che Apple ha rilasciato un mese fa, il nuovo smartphone di fascia media della line-up SE. Il dispositivo presenta infatti una serie di funzionalità di punta, un hardware rinnovato e prestazioni degne di nota. Purtroppo, il design è rimasto identico alla generazione precedente e dunque, anche alla gamma iPhone 8 del 2017.

Certo, abbiamo l'iconico tasto Home con Touch ID, una singola fotocamera degna delle migliori features, uno schermo Retina HD da 4,7 pollici, è super leggero e compatto, ma sembra che le vendite non stiano andando benissimo. In certi frangenti, Apple è stata costretta a ridurre la produzione di iPhone SE (2022) del 20%.

Tuttavia, ora apprendiamo che molte persone stanno apprezzando questo device; secondo i rapporti, in Giappone il melafonino sta andando alla grande. Le vendite sembrano essere al top, anche se nel resto del mondo non tutti lo stanno apprezzando a dovere.

iPhone SE (2022): in Giappone le vendite sono al top

Stando alle ultime statistiche di BCN, la nota società di ricerca, l'iPhone SE (2022), lanciato in tutto il mondo poche settimane fa, sta ottenendo un gran successo per via del suo prezzo super contenuto. Bisogna dire che le sue performance di vendita superano di gran lunga quelle delle generazioni precedenti.

Il portale BCN afferma che, anche se le stime di guadagni sono inferiori a quelle degli altri modelli nel primo giorno di vendita, le spedizioni a lungo termine stanno dando ragione alla mela. Dopo cinque giorni infatti, il volume delle vendite è aumentato a dismisura… e pensate che da noi c'è già da diverse settimane, ma in Giappone solo da dieci giorni.

Quanto costa lì? 60.000 yen, che equivalgono a circa 485 dollari. Non è il miglior prezzo per questo device (in America costa molto meno), eppure convince. Noi stessi lo abbiamo promosso. E voi? Cosa ne pensate di questo dispositivo? Su Amazon lo trovate a 529€.

