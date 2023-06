iPhone SE (2022) da 128 GB al prezzo più basso: solo 550€

Se state cercando un nuovo smartphone di Apple dal prezzo contenuto, con un design old style, un chip potentissimo di ultima generazione, con il modem 5G e badate al sodo e non vi servono le fotocamere di punta, abbiamo il prodotto che farà sicuramente al caso vostro. Parliamo del delizioso iPhone SE (2022), il modello uscito nel mese di marzo dello scorso anno che, grazie agli sconti di Amazon, si porta a casa all’incredibile prezzo di 550,89€, spese di spedizione incluse, nella sua configurazione con 128 GB di memoria interna e nella colorazione Product (RED).

Capite bene che il risparmio rispetto al valore iniziale è altissimo (pari al 12%). Insomma, cosa aspettate? Non fatevi sfuggire questa fantastica occasione e fate vostro questo gioiello prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promozione dedicata.

iPhone SE (2022): ecco perché dovete comprarlo

Capiamoci: questo smartphone è per molti, ma non per tutti. Di fatto, se siete dei content creator, dei Videomaker, se lavorate con i social o semplicemente amate la street photography, vi consigliamo di puntare su un iPhone 14 Pro o un Pro Max. Al contrario, se cercate un device che badi al sodo, compatto, leggero, con un potente processore, super aggiornato e con il tasto Home, questo gadget sarà quello che farà al caso vostro. È perfetto se avete un vecchio iPhone e volete aggiornarlo senza però stravolgere l’esperienza d’utilizzo del prodotto.

Grazie ad Amazon avrete diritto al reso gratuito entro un mese dall’acquisto, potrete dilazionare l’importo del dispositivo in comode rate con il servizio di Cofidis o con il sistema interno al sito, ma non solo. Le spese di spedizione sono incluse nel prezzo e la consegna sarà celere e immediata; a soli 550,89€ questo iPhone SE (2022) da 128 GB Product (RED) è un super best buy: non lasciatevelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.