iPhone SE 2022 convince anche dopo due mesi: 5 motivi per comprarlo

Da amante degli smartphone taglia XL, temevo che usare iPhone SE 2022 mi avrebbe creato qualche difficoltà. Dopo due mesi di utilizzo però, devo felicemente ricredermi. Il melafonino compatto mi ha convinto. A essere completamente onesta, mi aveva conquistato già dopo le prime 24 ore di utilizzo.

Nelle settimane successive è diventato il fido compagno di un momento che non sarebbe potuto essere più complesso: il temutissimo trasloco. Impagabile la praticità di tenerlo semplicemente in tasca, cosa impossibile con smartphone più grandi, senza rinunciare alle prestazioni.

Per sintetizzare, ecco i 5 motivi per i quali – secondo me – questo dispositivo andrebbe scelto.

iPhone SE 2022: 5 motivi per comprarlo

Un device che, come ho più volte ribadito, non ha senso scegliere perché è l’unico modello recente che si può trovare a meno di 500€. Le ragioni, che comunque portano all’acquisto, secondo me sono ben altre. Eccole tutte:

Dimensioni: è compatto, non ci sono dubbi. Se sei abituato a dispositivi di dimensioni più grandi, il display da 4,7″ (con ottima visibilità) potrebbe starti stretto; tuttavia, io l’ho apprezzato tantissimo, sopratutto in abbinata alle prestazioni; performance: il cuore pulsante di questo gioiellino è il processore Bionic A15, proprio lo stesso che alimenta la gamma di iPhone 13; va da sé che le prestazioni di questo dispositivo, con ogni probabilità, non avrebbero deluso le aspettative: così è stato. Il melafonino compatto è super versatile e passa da attività social a sessioni di gaming senza alcun problema; l’ho usato come terminale principale senza alcun problema e senza sentire la mancanza del mio device personale; ovviamente, non solo l’hardware conta: impossibile non spendere due parole su iOS 15, sistema operativo che su questo dispositivo non mostra incertezze di alcun tipo; autonomia energetica e ricarica: pensavo che sulla durata della batteria, quantomeno, avrei patito delusioni. Invece, con mia grande sorpresa, sono riuscita quasi sempre ad arrivare a fine giornata, a parte qualche particolare occasione in cui l’ho utilizzato più spesso. Oltre al supporto alla ricarica veloce a cavo o wireless, il dispositivo supporta anche gli accessori Magsafe; connettività 5G: probabilmente non è il motivo per cui lo sceglierai (non lo farei nemmeno io), ma non è da trascurare che sia presente, considerando la fascia di prezzo; Touch ID: sono moltissimi gli utenti ai quali manca questo tipo di sblocco sugli smartphone top di gamma di ultima generazione; mancava anche a me e poterlo riutilizzare, con una precisione degna di nota, mi ha piacevolmente ricordato quanto comodo può essere il magico tasto della mela morsicata.

Impossibile poi non spendere due parole sul comparto fotografico. A mio parere, non rientra nei suoi principali punti di forza, ma questo non implica che le foto vengano male. Semplicemente, si tratta di uno smartphone perfetto per scattare foto quotidianamente o per realizzare immagini e video per i social. Non a caso ci sono gli “Stili Fotografici” e il supporto software dello Smart HDR 4, che ottimizza le immagini permettendo all’hardware di offrire il massimo.

Attualmente, iPhone SE 2022 è disponibile su Amazon a partire da meno di 500€ per l’edizione con 64GB di spazio di archiviazione. Chi cerca un dispositivo che sia parte dell’ecosistema Apple, con tutti i relativi vantaggi, ma che non abbia un prezzo elevato, può orientarsi senza alcuna esitazione verso questo modello.

Quello che conta è capire bene cosa si acquista. Questo melafonino va apprezzato per le sue peculiarità e non solo per il prezzo proposto.

