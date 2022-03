iPhone SE 2022, appena uscito e già in SCONTO su Amazon: sii rapido

A sorpresa, il nuovo iPhone SE 2022, con tanto di supporto al 5G, è già in sconto su Amazon, nonostante oggi sia il primo giorno di disponibilità in vendita.

Approfittando del momento, porti a casa l'edizione con ben 256GB di spazio di archiviazione a 646€ invece di 699€. Risparmi subito 53€ circa e le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dia servizi Prime.

iPhone SE 2022: subito in sconto su Amazon

La versione rinnovata del celeberrimo melafonino compatto, che adesso è più potente che mai. Dalla sua, un cuore pulsante d'eccezione: l'ottimo chip A15 Bionic, che rende il dispositivo una vera e propria scheggia in termini di velocità.

Il tasto Home, sempre presente in questa versione, è incredibilmente preciso nella gestione del Touch ID e semplifica di molto le operazioni di multitasking. A questo si aggiungono dimensioni adeguate per l'utilizzo con un a sola mano.

Sorprendente il comportato fotografico che, sebben abbia un unico sensore, è ottimizzato al meglio per offrire scatti che ad oggi non ci si aspetta con un comparto fotografico che non sia composto da diverse fotocamere.

Insomma, lo smartphone compatto perfetto è disponibile da oggi e il bello è che è anche in sconto su Amazon. iPhone SE 2022 puoi portarlo a casa risparmiando 53€ da Amazon. L'edizione da 256GB la prendi a 646€ invece di 699€ e le spedizioni sono rapide e gratis. La promozione è attiva nel momento in cui te la segnalo, ma non so quanto durerà: sii rapido.