iPhone SE (2022) al MINIMO STORICO su Amazon

Se state cercando un nuovo smartphone di casa Apple ma non volete spendere cifre folli, abbiamo la soluzione che fa per voi: stiamo parlando del vendutissimo iPhone SE (2022), un prodotto dal design old style (ricorda iPhone 8) ma vanta specifiche tecniche premium come il SoC Bionic A15 e il modem 5G. Oggi su Amazon lo si trova al suo minimo storico (479,00€) con spedizione gratuita e possibilità di riceverlo a casa in 24 o 48 ore. Vi consigliamo di approfittarne prima che il suo prezzo risalga. Inoltre, fate attenzione: solo le colorazioni Product Red e Starlight si trovano a questa cifra.

iPhone SE (2022): aggiornato ma economico

Preferire questo modello ad un iPhone 13 non è poi un’assurdità. Io per esempio, sono un amante dei telefoni piccoli (si, amo i Mini) ma voelvo provare un dispositivo Apple che, per il mio classico utilizzo, facesse al caso mio, ma soprattutto, che non costasse un patrimonio. SE (2022) esce di listino a 529,00€ ma a 479,00€ è da comprare senza perdere tempo, anche perchè ci sono tutte le garanzie del noto sito di e-commerce americano (possibilità di dilazionare il pagamento con Cofidis, resi gratuiti, assistenza per due anni e molto altro ancora).

iPhone SE (2022) è leggerissimo, vanta il sempreverde Touch ID (che io trovo comodissimo), lo porto senza problemi anche nei jeans sulla moto, ha una fotocamera che, per il punta e scatta, va benissimo e un pannello Retina HD da 4,7 pollici.

Per chi si sta affacciando per la prima volta al mondo della mela e vuole un prodotto nuovo e aggiornato o per chi proviene da un vecchio melafonino e non intende cambiarlo ma ne ha la necessità, questo smartphone è semplicemente perfetto. A 479,00€ è da comprare, ma fate in fretta prima che il prezzo ritorni a 529,00€. Non dimenticate di acquistare poi una bella cover. Noi vi consigliamo questa: è di Spigen, è trasparente, costa solo 12,99€ e ha oltre 21.000 recensioni positive.

