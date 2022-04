iPhone SE (2022): a questo prezzo deve essere vostro (-30€)

Chi vi scrive è un possessore di iPhone SE (2022). Più che un articolo affiliato, questo sarà un elogio ad un prodotto che, in fase di presentazione, ho semplicemente ignorato. Dopo una settimana dal keynote di marzo, ho deciso di dargli una chance e di provarlo. Ora non riesco a farne più a meno ed è diventato il mio Daily Driver. Io l’ho pagato a prezzo pieno, ma oggi su Amazon si porta a casa – nella colorazione rossa super elettrizzante – a 499,00€.

L’offerta su Amazon è molto buona e permette di farvi risparmiare un bel po’ di soldini sul prezzo di lancio di questo midrange; con il noto sito di e-commerce avrete le spedizioni gratuite, la possibilità di fare il reso entro un mese dall’acquisto e la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis.

Insomma: perché comprare iPhone SE (2022)?

Non è facile riassumere i motivi per cui dovreste dare una chance a iPhone SE (2022), ma cercherò di essere sintetico. In primo luogo, se amate i telefoni di piccole dimensioni, rimarrete stupiti dalla leggerezza e dalla compattezza di questo prodotto. Sì, è come iPhone 8, ma è proprio questo suo richiamo al passato che me lo ha fatto amare.

Amate – come me – il Touch ID fisico: un evergreen. Comodo è dire poco, ma è anche immediato, perfetto e faccio tutte le operazioni, soprattutto quelle bancarie, con una velocità impressionante.

È potentissimo come iPhone 13 Pro: ha lo stesso processore, un Apple Bionic A15, c’è il modem per il 5G e ha 4 GB di RAM che, su iOS, fanno volare il device nell’uso quotidiano. Potete anche giocarci, non ci sono problemi, anzi.

La batteria stupisce. Rispetto alla versione SE (2020), qui abbiamo un notevole balzo in avanti. Il device mi aiuta a fare un uso più consapevole dello smartphone: meno ore perse sui social (grazie schermo “piccolo” di 4,7 pollici), meno perdita di tempo, più uso business- standard. D’altronde, se dovete perdere tempo con il dispositivo, fatevi un iPad: grande, più versatile e votato alla multimedialità.

Se volete “disintossicarvi” dall’uso malato di un gadget moderno, fatevi un SE (2022). Sono serio: dategli una chance, la merita. E poi… la comodità di infilarlo nel giacchino di pelle o nella tasca dei jeans anche durante l’uso in moto, per me, è impagabile. Con iPhone 13 Pro Max dovevo metter il device nello zainetto… Cose di piccolo conto, certo, ma fidatevi.

A 499,00€ è da provare; la sensazione è semplicemente una e una sola: il ritorno a casa.

