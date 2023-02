iPhone SE (2020) a soli 185€ su Amazon: lo devi comprare ADESSO

Oggi vogliamo parlarvi di un prodotto semplicemente strepitoso: iPhone SE (2020). È un dispositivo ancora attualissimo, visto che il modello erede (SE 2022) presenta il medesimo design, le stesse specifiche, ma ha solo un chip più aggiornato. Questo dispositivo infatti, è il Best Buy del giorno, anche perché costa solo 185,00€ su Amazon. Sì, avete letto bene. Un telefono di neanche tre anni fa ad un prezzo così irrisorio.

Si tratta ovviamente, di un articolo ricondizionato che viene venduto e spedito da uno store esterno che si poggia però al noto portale di e-commerce americano; questo vorrà dire che sarete comunque tutelati al 100% nella transazione visto che avviene all’interno del circuito di Amazon stesso.

Si trova in condizioni eccellenti, pertanto sarà quasi indistinguibile da uno nuovo. Non presenterà difetti estetici evidenti, ammaccature, la batteria avrà uno status superiore all’80% e in più godrà di funzionalità davvero all’avanguardia.

iPhone SE (2020) su Amazon: Best Buy su tutta la linea

Come dicevamo, il prodotto ricondiziono è stato ispezionato, sanificato, pulito e rimesso a nuovo dai tecnici esperti di Amazon, pertanto godrà di uno standard qualitativo elevatissimo. Gli accessori nella scatola potrebbero non essere originali, ma saranno comunque compatibili e certificati (ci riferiamo al cavo di alimentazione e al brick da muro per la ricarica). Ci sarà anche il pin per l’estrazione del vano SIM in confezione. In caso di malfunzionamento, questo articolo sarà idoneo alla restituzione o alla sostituzione.

Le caratteristiche di iPhone SE (2020) le conosciamo bene: estetica old-school con pulsante home con Touch ID, singola fotocamera posteriore con flash LED che gira video in 4K, schermo Retina HD da 4,7 pollici, è leggerissimo e si ricarica via Lightning o con la superficie per la ricarica wireless posta sulla parte posteriore in vetro. A soli 185,00€ nella versione Product (RED) con 64 GB di memoria interna, questo è l’iPhone giusto da comprare oggi su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.