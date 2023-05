iPhone SE (2020) a meno di 190€: a questo prezzo non puoi ignorarlo

Se state cercando uno smartphone di Apple economico come secondo device, come telefono muletto o, perché no, anche come gadget principale con cui sostituire un vostro vecchio daily driver, abbiamo la soluzione perfetta per voi. Parliamo del meraviglioso iPhone SE (2020) di seconda generazione, un gadget eccezionale, ancora oggi validissimo perché è dotato di un processore che va benissimo nel quotidiano e che è in grado di offrire prestazioni di tutto rispetto in un form factor “old school”. Partiamo subito dal modello in sconto però: la variante che vi consigliamo dispone di ben 64 GB di Storage interno, è in colorazione Product (RED) ed è un ricondizionato. Questo implica che è sì usato ma certificato e rimesso a nuovo dai tecnici di Amazon. Lo pagherete solo 189,00€, IVA inclusa. Capite bene che questo è un prezzone per un articolo della mela uscito solo tre anni fa in commercio.

iPhone SE (2020): il Best Buy che tutti aspettavano

Ovviamente è stato ispezionato, sanificato dal sito di Amazon quindi questo implica che sarà un terminale eccellente in ogni suo aspetto. Anche la batteria sarà egregia, con una capacità tecnica superiore all’80%. Esteticamente non presenterà alcun graffio o difetto estetico evidente, neanche a 30 centimetri di distanza. Insomma, se cercate un flagship low-cost di casa Apple, così da sfruttare tutto l’ecosistema della mela, iPhone SE (2020) sarà il device perfetto per voi. Fate presto prima che terminino le scorte disponibili su Amazon.

Fra le altre cose vi ricordiamo che lo smartphone di Apple gira fluido, è aggiornatissimo all’ultima iterazione di iOS (e lo sarà ancora a lungo), dispone di un processore Apple Bionic A13 con modem LTE al seguito e infine c’è un ottimo schermo Retina HD LCD IPS da 4,7 pollici. Il telefono è tascabile e compatto, un vero gioiello; non lasciatevelo sfuggire a soli 189,00€ su Amazon.

