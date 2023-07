iPhone SE (2020): a meno di 175€ è la vera sorpresa di Amazon, corri a prenderlo

Uno dei telefoni più incredibili che vi consigliamo oggi è sicuramente iPhone SE (2020); questo terminale, uscito nel mese di marzo 2020, si è palesato da subito come uno dei best buy di sempre. Pensate che il modello che vi proponiamo è un ricondizionato ma in condizioni eccellenti; costa solo 174,99€, spese di spedizione incluse.

iPhone SE (2020): il Best Buy del giorno

iPhone SE (2020) riporta in vita il design iconico dell’iPhone classico con il suo telaio in alluminio e il tasto home con Touch ID. Questo aspetto familiare ha conquistato il cuore degli utenti che preferiscono le dimensioni compatte di uno smartphone.

Nonostante le dimensioni ridotte, è dotato di un display Retina HD da 4,7 pollici, che offre colori vivaci e dettagli nitidi. L’ampio angolo di visione e la luminosità regolabile garantiscono un’esperienza visiva di alta qualità.

È alimentato dal potente chip A13 Bionic, lo stesso processore utilizzato nell’iPhone 11 di fascia alta. Questo significa che l’iPhone SE (2020) offre prestazioni elevate e una velocità di elaborazione impressionante e dispone anche di un sistema fotografico di alta qualità. La fotocamera posteriore da 12 megapixel scatta foto nitide e dettagliate, con una gamma dinamica eccellente e colori accurati. Inoltre, supporta la modalità Ritratto, che consente di ottenere scatti con sfocatura dello sfondo per un effetto professionale. Si possono girare video in 4K a 60 fps. Sulla parte anteriore il device vanta il tasto home con Touch ID, che offre un metodo sicuro e conveniente per sbloccare il telefono e autenticare gli acquisti ha anche un’autonomia di lunga durata.

Come detto, è un ricondizionato in condizioni eccellenti; costa solo 174,99€, spese di spedizione incluse. Se siete interessati sbrigatevi; l’offerta potrebbe terminare a breve, o peggio, potrebbero finire le scorte disponibili sul noto portale di e-commerce americano. La consegna sarà celere e gratuita, oltre che garantita.

